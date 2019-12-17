تحالف ستار العالمى يسيّر 35 رحلة دولية بمطار القاهرة اليوم

تسيّر شركات تحالف ستار العالمى للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 35 رحلة جوية دولية بمرحلتى السفر والوصول لنقل حوالى 8 آلاف راكب من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والإفريقية، فى إطار حرص وزارة الطيران المدني المصرى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تشهد رحلات شركات تحالف ستار العالمى للطيران خلال الفترة المقبلة زيادة فى الحركة الركابية والجوية الوافدة من والى مختلف أنحاء العالم تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وعيد الميلاد، لحرص آلاف الركاب للسفر والتنقل خلال تلك المناسبات.



وأعلنت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، عبر التنسيق مع الجهات المعنية ومسئولى العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران والجهات المعاونة لتقديم كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للوفود الركابية والسياحة الوافدة.