الزراعة: السيطرة على مَرَضى الحمى القلاعية واللسان الأزرق

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا، اليوم الثلاثاء، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكد خلاله أنه تم التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية من خلال 3 حملات قومية للتحصين.



وأوضح أنه تم تحصين الحيوانات حول البؤر المصابة، من خلال تحصين 9.2 مليون رأس ماشية، مشيرا إلى أنه تلاحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خلال عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة.



وقال التقرير إنه تمت السيطرة على مرض اللسان الأزرق، والإعلان عن خلو البلاد منه على الموقع الرسمى للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، والسيطرة على العترة الجديدة الخاصة بمرض الحمى القلاعية من العترة SAT2 (سات 2 ليبيا) فور اكتشافها وتأكيدها معمليا عن طريق استخدام لقاح ثلاثى العترة معدل، والذي بدأ استخدامه فى الحملة القومية الثانية 2019.



وأضاف أنه تمت السيطرة على مرض الجلد العقدى من خلال التحصين ضد المرض، حيث تم تحصين ٣٠١٧٤٠٣ رؤوس، وتلاحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خلال عام 2019 عن الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل 21 بؤرة فقط، والتحكم والسيطرة على مرض طاعون المجترات الصغيرة من خلال التحصين ضد المرض، حيث تم تحصين 847442 رأسا، وتلاحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خلال عام 2019 عن الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل بؤرتين إيجابيتين فقط.



كما تم رصد مرض حمى الوادى المتصدع فى السودان وجيبوتى ووصل إلى أوغندا، إلا أن الإجراءات المشددة التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تسجل حالة واحدة للمرض بالقطر المصرى حتى الآن.



وأشار إلى أنه تم التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور من خلال تحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات تربية الطيور، وتحصين 2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم، وتحصين 7.4 مليون طائر للتربية المنزلية في حال عدم وجود بؤر، وتم اختبار 235 ألف رأس لمرض البروسيلا، وتم تحصين 150 ألف رأس ضد المرض، كما تم اختبار 160 ألف رأس لمرض الدرن، وتم تحصين 4 آلاف حيوان ضد مرض السعار، وتم إعدام 295 ألف كلب.. تم استصدار عدد 472 شهادة أمن حيوى و216 ترخيصا مؤقتا عقب معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف، وتم اعتماد 14 مزرعة كمنشآت معزولة طبقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".