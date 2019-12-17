نوكيا تطلق هاتفها C1 بسعر مفاجأة

أعلنت شركة "إتش إم دي جلوبال" عن إطلاق هاتفها الذكى Nokia C1 الجديد بسعر 50 يورو تقريبًا.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكى Nokia C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، كما أنه يدعم شريحتى اتصال (SIM).



ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go، ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة.