تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان، وذلك بالتعاون مع جامعة جنوا بإيطاليا، حيث اجتاز خريجين زمالة زراعة الأسنان الامتحان التحريري، وكذلك التقييم للحالات العملية المتقدمة التي قام الخريجون بعرضها كل على حده أمام، د. كلاوديو مودينا مسئول برنامج زراعة الأسنان من الجانب الإيطالي.



أشاد مودينا بحرفية العرض الفعال للمادة العلمية من قبل الخريجين، حيث قام بعد ذلك بتوزيع شهادات التخرج المعتمدة من جامعة جنوا بنفسه في حضور د.هالة المنوفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود.فهمي عبدالسلام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك بحضور خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



صرح بذلك د.هاني أمين عميد كلية طب الفم والأسنان مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتى إيمانًا من الجامعة بأهمية الاتفاقيات الدولية وتبادل الخبرات في ثقل مهارات الخريجين ورفع المستوى المهني لهم، وذلك فى إطار تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.



يأتى ذلك استكمالًا للنشاطات المشتركة بين الجامعتين، حيث تم تخريج ٦ دفعات في زمالة تطبيقات الليزر ودفعه من كل من زمالة تجميل الوجه والبوتكس والفيلرز و زمالة تجميل الأسنان وزمالة علاج الجذور، وذلك فى إطار خطة تأهيل خريجين الزماله في تخصصي زراعة الأسنان والليزر للتقدم مستقبلا لبرنامج الماجستير في تخصص طب الفم وعلاج اللثة الذى يجرى الآن الإعداد له من أجل أن يرى النور فى القريب العاجل.