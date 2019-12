"جوجل" تطلق حاسوبًا جديدًا بدقة فائقة ووزن خفيف

أطلقت شركة "جوجل" محرك البحث الأمريكي الأشهر عالميًا، نسخة جديدة من الحاسوب النقال (Pixelbook Go) بسعر يبلغ 1400 دولار أمريكي.



وأوضحت الشركة الأمريكية - وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن اللاب توب "Pixelbook Go" يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.



وأشارت إلى أن اللابتوب يتميز بخاصية معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.



ويعتمد اللابتوب "Pixelbook Go" على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 اللاسلكية، مع اثنين من الكاميرات، التي تتيح تسجيل الفيديو بدقة عالية الجودة بمعدل 60 صورة في الثانية، بالإضافة إلى مدخل لسماعة الرأس واثنين من مداخل USB Type C.



وبفضل تصنيعه من الماغنسيوم يمتاز اللابتوب "Pixelbook Go" بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 جرام.