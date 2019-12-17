جيزويت الإسكندرية يناقش "أربعون عامًا على ظهور لاهوت التحرير"

يستضيف مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، حفل مناقشة وتوقيع كتاب "أربعون عامًا على ظهور لاهوت التحرير 1971- 2011" للأب وليم سيدهم اليسوعي، والصادر عن الجزويت للنشر والإعلام 2019.



ويستعرض الكتاب في أربعة فصول تطورات لاهوت التحرير طوال أربعين عامًا، مع ظهور مفاهيم ومصطلحات التعددية والحرية الشخصية والحب التفضيلي للفقراء، وكذلك نظرة على الجانب التحرري لرسالة الآباء اليسوعين مع الفقراء، وبروز تيار لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، ويختتم برصد 12 مفتاحًا لقراءة لاهوت التحرير.



يذكر أن الأب وليم سيدهم اليسوعي حاصل على ليسانس آداب من جامعة القاهرة قسم فلسفة وعلم نفس ويعمل كأستاذ لعلم اللاهوت في معهد السكاكيني بالقاهرة، له مؤلفات عديدة منها لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، لاهوت التحرير في أفريقيا، لاهوت التحرير الأسيوي، وثيقة الحرية المسيحية والتحرير، الدين وحقوق الإنسان، كلام في الدين والسياسة، المجتمع المدني عبر العمل الاجتماعي، لاهوت التحرير رؤية مسيحية إسلامية، جراجوس 21 عامًا للآباء اليسوعيين.