معرض "تأريخ شفهي" في سيلاس.. السبت

ينظم معهد القاهرة للفنون الحرة والعلوم معرض "تأريخ شفهي" السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر، من الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، بمقر سيلاس بدرب اللبانة في الدرب الأحمر.



يعتبر التأريخ الشفهي منهجية بحث وأداة لتسجيل التاريخ والتجارب من خلال المحادثات "الشفهية"، وسيكشف المعرض عن أعمال المشاركين من كتابات وتسجيلات صوتية وفيديو لتوثيق قصص وتجارب مختلفة.



وسيشمل المعرض بعض القصص المعروضة عن علاقات الأفراد بالمدن التي يعيشون بها، قصص لموسيقيين بالإسكندرية وفنانين انتقلوا بأعمالهم للقاهرة إلى جانب تجارب لأفراد مزدوجي الجنسية وتأريخ لرسالات كتابية من فلسطين، وذلك كوسيلة لتدوين وتأريخ الاحداث التي قد يهتم بتدوينها التاريخ الرسمي في العادة.