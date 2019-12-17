تشريح جثة "إفريقي" قتله شقيقه في الدقي

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح ودفن جثة شاب قتل على يد شقيقه في الدقي، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة الدقى بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة، وأن شقيقه اعتدى عليه بسكين خلال مشاجرة بينهما.



نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، وتبين يمل جنسية دولة إفريقية، وأنه يعانى من مرض نفسى، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.