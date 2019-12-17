قبل أعياد الميلاد.. كيف تحمي معدتك من عسر الهضم؟

عطلات فترة نهاية العام تكون بشكل تقليدي وقتًا للولائم، لكن الإفراط في تناول الحلويات أو الأطعمة الدسمة، أو مجرد الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يشكل ضغطًا لا مبرر له على القناة الهضمية.



لذلك يوصي خبراء الصحة بتناول وجبات صحية ومتوازنة خلال موسم الأعياد أيضًا، فمن المهم كذلك تناول الطعام ببطء، وترك فترات كافية بين الأشياء اللذيذة مثل الكعك أو الشيكولاته.



وإذا لم يتم الالتزام بذلك، فإنه من العواقب المحتملة أن يصاب الشخص بحرقة في المعدة، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى شاي الشمر أو البابونج أو عرق السوس لتخفيف المشكلة.



ويمكن أن تسبب الوجبة الدسمة، مثل الإوزة المشوية مع الزلابية والكرنب الأحمر، الإصابة بعسر الهضم، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ.



إذا كانت أمامك وجبة مثل هذه، فمن الأفضل أن تأكل كميات أصغر، وبينما يعتقد بعض الناس أن تناول المشروبات الروحية بعد الوجبات سوف يساعد على التخلص من امتلاء المعدة بشكل أسرع، يوصي الخبراء بالقهوة للمساعدة في الهضم.



وبعد تناول الحلويات أو غيرها من "الكربوهيدرات البسيطة" - أي الكربوهيدرات سريعة الهضم التي ترفع الجلوكوز في الدم بسرعة - من المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بعد وقت قصير.



والسبب في ذلك هو ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين لتوزيع الجلوكوز على الخلايا، يليه انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم.



ولذلك، فعليك الحذر من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر المكرر والدقيق الأبيض.