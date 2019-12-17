الأمن الإيرانى يعتقل متظاهرين غرب طهران

اعتقلت قوات الأمن الداخلية الإيرانية، عددا من المتظاهرين في قضاء القدس غرب طهران، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن، بسبب ارتفاع سعر البنزين.



وقال المدعي العام الإيراني، مجيد كاوياني، خلال اجتماع المجلس الإداري لقضاء القدس، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه تم تحديد هويات عدد من الأشخاص المتسببين في نشوب الحرائق واعتقالهم، منوها بأنه سيتم اعتقال الآخرين قريبا.