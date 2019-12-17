حبس عاطلين بتهمة ترويج مواد مخدرة في المرج

قررت نياية المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة ترويج المواد المخدرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



كان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 50 جرام هيروين وحشيش و70 قرصًا مخدرًا وتم اقتيادهما إلى القسم.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.