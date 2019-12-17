ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي 4.9%

أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات الصادرة اليوم الثلاثاء، نمو مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9% في حين تراجعت المبيعات خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.



وأشار الاتحاد في نشرته الشهرية، إلى وصول عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي في الاتحاد الأوروبي، إلى 1.176 مليون سيارة، ليسجل الشهر ثالث زيادة شهرية خلال العام الحالي.



وتعود الزيادة الكبيرة الشهر الماضي إلى انخفاض المبيعات في شهر المقارنة من العام الماضي عندما تراجعت المبيعات بنسبة 8% بسبب تداعيات تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات، بحسب اتحاد مصنعي السيارات.



وتراجعت المبيعات في بريطانيا بنسبة 1.3% الشهر الماضي في حين زادت بنسبة 9.7% في ألمانيا وبنسبة 2.3% في إسبانيا و2.2% في إيطاليا و0.7% في فرنسا وهي أكبر خمس أسواق سيارات في أوروبا.



وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي 14.123 مليون سيارة، بانخفاض نسبته 0.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



واحتفظت مجموعة فولكسفاجن الألمانية بالمركز الأولى في السوق الأوروبية بحصة قدرها 24.5%.



وجاءت مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" في المركز الثاني بحصة قدرها 16.1% ثم "رينو" الفرنسية في المركز الثالث بحصة 10.5% تليها "هيونداي" الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8% ثم "بي.إم.دبليو" الألمانية 6.5% و"دايملر" 6.4%.