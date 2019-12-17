"أضف" تحتفل بالذكرى السادسة لرحيل علي شعث.. السبت

تنظم مؤسسة أضف للتعبير الرقمي جلسة بعنوان "في حب علي شعث" السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر، في الثانية عشر ظهرًا حتى السابعة مساءً، بمقر أضف 143، ش 8، متفرع من ميدان النافورةـ، المقطم الهضبة العليا.



مؤسسة أضِف أسسها مجموعة من المهتمين بالمجالات المُختلفة للمعرفة الحرّة وكان من بينهم علي شعث، من أجل المساهمة في إثراء المحتوى المعرفي العربي عن طريق الانخراط والاشتباك مع تجارب الآخرين التي تُنمّي وتُثري معرفتنا.



بدأت مسيرة أضِف مُنذ عام 2005 وعلى مدار الأعوام السابقة ومن خلال الاشتباك مع خبرات الشركاء وتكوين المعرفة الناضجة للتطوير ونشاركة المعرفة مع الجميع والحث على تداولها في المشاع المعرفي.