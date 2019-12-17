صيانة دورية لخطوط الإنارة وتحرير 74 محضر إشغالات بالمنوفية

أصلحت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان 30 عطلًا في شوارع المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمرور على الأعمدة ولوحات وكشافات الإنارة بمختلف قرى المدينة للتأكد من سلامتها وإصلاح محول الإنارة على الطريق العام وصيانة كشافات الإنارة بمدخل سلامون بحري.



وفي قويسنا تم صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرية كفور الرمل على ترعة يونس أمام المدرسة وشارع داير الناحية، وتم تركيب عدد من الكشافات الليد، وفي شبين الكوم تم تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق شبين الكوم – قويسنا، وإصلاح وصيانة الخلية الثانية على طريق جنابية السكة الحديد ببخاتى وصيانة أعمدة الإنارة على طريق شبين الكوم طنطا.



وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملات تفتيشية على رخص المحلات، أسفرت عن تحرير 22 محضر لمحلات تدار دون ترخيص و52 محضر إشغال.



يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية باستمرار المرور على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.