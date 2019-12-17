الزراعة: صادرات الفراولة لم تتأثر باحتجاج المزارعين على خفض الأسعار

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن انخفاض أسعار الفراولة عملية تجارية بحتة بين المصدرين والمزارعين، وليست فنية لها علاقة بالحجر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشاكل في صادرات الفراولة أو مشاكل في عملية التصدير، وأن عمليات التصدير والشحن يتم بشكل منتظم لجميع الدول عبر جميع الموانئ المصرية.



وقال في تصريحات للدستور،إنه لا توجد مشاكل حجرية في الشحنات التي يتم تصديرها، وأن الحجر الزراعي ليس لديه بيان كامل بإجمالي الكميات التي يتم تصديرها، بينما أي كميات من الفراولة تأتي إلى الحجر الزراعي في الموانئ يتم فحصها وتصديرها بالكامل، مؤكدا أنه لم ترفض أي شحنة حتى الآن، كما أن عمليات التصدير للفراولة لم تتأثر بانخفاض أسعارها أو شكوى المزارعين من التجار.



وكان مزارعو الفراولة تعرضوا لأزمة بعد أن قررت شركات التصدير خفض أسعار استلام المحصول منهم بنسبة 50% وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة يتحملها المزارعون وهو ما أثار غضبهم.