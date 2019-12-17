رئيس جامعة أسيوط: مصر تنفرد بتقديم منصة متميزة للتواصل الحضاري

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن اختتامه اليوم الثلاثاء، مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر شباب العالم، والذى امتد خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور مجموعة من السادة الوزراء والمثقفين والشخصيات العامة والدولية البارزة، وأكثر من ٥ آلاف شاب من مختلف دول العالم.



وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مصر أصبحت تنفرد بتقديم منصة هامة ومتميزة للتواصل الحضاري والثقافي بين شباب العالم، من خلال مؤتمراتها المتعاقبة والمخصصة؛ لمشاركة شباب كل الدول العربية والأجنبية على حد سواء، مشيدًا بوعي القيادة السياسية وإيمانهم ليس فقط بدور الشباب في بناء أوطانهم، ولكن دورهم المهم في تعزيز ركائز السلام، وتقبل الآخر في مواجهة محاولات البعض؛ لنشر الأفكار العنصرية والمتطرفة والهادفة إلى نشر أعمال العنف والتخريب، من أجل هدم الدول، وزعزعة استقرارها.



وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرصه على المشاركة في مؤتمرات الشباب؛ للتعرف على رؤى وأفكار الشباب في التغلب على المشكلات الراهنة، وتحقيق سبل التنمية والتقدم المنشودة في شتى دول العالم، والتعرف عن كثب عن تجاربهم الإنسانية، وأحلامهم وطموحاتهم القادمة.



وأوضح الدكتور طارق الجمال أن مشاركته في وقائع المؤتمر على مدار الأيام الماضية، شهدت حضور عدد من ورش العمل التحضيرية لأعمال المؤتمر، إلى جانب الحفل الافتتاحي، وما أعقبه على مدار الأيام المتتالية، من جلسات هامة وفاعلة تتعلق بقضايا التحديات المختلفة التي تواجه دول العالم، وأهم التميز المؤسسي والتحول الرقمي، وسبل الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والتعليم الفني وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية حول محاور المؤتمر الرئيسية التي تتناول الذكاء الاصطناعي، وآفاق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية، وتنمية رأس المال البشري، وكذلك سبل مكافحة التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.



كما كشف رئيس جامعة أسيوط عن مشاركته مع وفد يضم عدد من رؤساء الجامعات المصرية، في زيارة لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، والتي يتم حاليًا استكمال أعمال إنشائها، والمقرر الانتهاء من تنفيذها عام 2020.