صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء استباقية على أسهم منتقاه بالسوق.



ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 05. 0%، بما يعادل 7.21 نقطة ليصل إلى مستوى 13411 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 36. 0%، بما يعادل 1.87 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 19.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 3.57 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 539 صفقة شراء وبيع.



كانت مؤشرات البورصة قد أغلقت تعاملات أمس الإثنين على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية.