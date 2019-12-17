عرض رائعة كوروساوا "كاجيموشا" بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

يعرض مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ رائعة المخرج الياباني أكيرا كوروساوا Kagemusha أو "كاجيموشا".



الفيلم من إنتاج 1980، وقد حاز على عدة جوائز يابانية وعالمية، منها جائزة السعفة الذهبية لسنة 1980، وتبلغ مدة عرضه 180 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم في اليابان خلال العصور الوسطى حول لص فقير٬ جند لانتحال شخصية أحد أمراء الحرب، فيجد صعوبة في القيام بدوره خاصة في ظل اﻻشتباكات مع أمراء الحرب٬ فيضطر اللص إلى حمل السلاح بدلًا منه إلا أنه يظهر شجاعة ويحقق إنتصارات وبطولات باهرة تجعل منه أسطورة بين أبناء الشعب الياباني.

