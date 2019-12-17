"المسعود" يزور مصابي عقار بولاق المنهار.. ويبحث تسكين المتضررين

زار النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، مصابي العقار المنهار في منطقة بولاق، لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.



وأجرى النائب اتصالًا هاتفيًا بمسؤولي وزارة الصحة للمتابعة والاطمئنان وتوفير كل سبل الراحة لديهم، كما تواصل مع رئيس الحي السيد عبدالفتاح لمطالبته بسرعه اتخاذ الإجراءات لتسكين الأهالي لما وقع عليهم من ضرر.



وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغاَ بانهيار العقار رقم 12 شارع النقلى متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق، والعقار مكون من طابقين ودور أرضى، وأسفر الحادث عن 5 مصابين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة.



وكلف محافظ القاهرة، لجنة فنية هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظًا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورًا.