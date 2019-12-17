مطروح تغرق في مياه الأمطار.. صور

شهدت محافظة مطروح في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء سقوط أمطار أدت إلى غرق الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.



يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف جهود جميع أجهزة محافظة مطروح على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط.



كما شدد محافظ مطروح على رفع تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية، وسرعة تيسير حركة المسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة على الطرق حرصا على سلامة المسافرين.