استقرار سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بعد أن سجل تراجعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الاثنين، وسجل السعر بالبنك المركزي المصري 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.95 جنيه للشراء،16.05 جنيه للبيع.



وسجل سعر البيع 16.08 مقابل 15.98 للشراء في بنوك «الإسكندرية» و«الإماراتي دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«المصرف المتحد».

