ضبط 13 سيارة متروكة في شوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والسائقين متعاطي المواد المخدرة، والذين يقودون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة عن ضبط 13 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات،



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.



وجارِ رصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.