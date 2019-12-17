الردار يرصد 1395 مخالفة بالقاهرة
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
نجلاء رفاعيطباعة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والسائقين متعاطي المواد المخدرة، والذين يقودون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة خاصة بسرعات زائدة، وسيارات مخالفة؛ للحد من الكوارث.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة خاصة بسرعات زائدة، وسيارات مخالفة؛ للحد من الكوارث.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.