الردار يرصد 1395 مخالفة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والسائقين متعاطي المواد المخدرة، والذين يقودون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة خاصة بسرعات زائدة، وسيارات مخالفة؛ للحد من الكوارث.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.