شلل مروري بطريق الإسماعيلية الصحراوي

توقفت حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع اصطدام سيارة بمواطن أثناء عبوره الطريق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوي يفيد وقوع حادث مروري.



على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصاب للمستشفى لإسعافه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.