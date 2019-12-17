العراق: تكليف المسعودي قائدا لشرطة كربلاء خلفا لـ زويني

أصدرت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء أمرا بتكليف العميد صباح المسعودي لإدارة شرطة كربلاء خلفا للواء أحمد زويني على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة جراء الاحتجاجات.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية مصدر أمني - لم تسمه - القول إن "المسعودي كان يشغل منصب مدير مكافحة الإجرام في كربلاء".



وتشهد كربلاء أعمال عنف وحرقا للمصارف والمؤسسات الحكومية والأملاك العامة والخاصة وعجلات المواطنين، كما أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء قيام "مخربين" بحرق خيم تعود للمواكب الحسينية المخصصة لإيواء آلاف الزائرين.