"ولاية سيناء" و"حرق كنيسة كفر حليم" أبرز المحاكمات

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من محاكمات الرأي العام أبرزها محاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاكيًا بـ«ولاية سيناء 4»، وإعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حليم».





- محاكمة 555 متهمًا في «ولاية سيناء 4»



تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر محاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4».



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.



- إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حليم»



تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حرق كنيسة كفر حليم " في كرداسة.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيى عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل على، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية كل من المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.





- محاكمة المتهمين بسحل وقتل «زين العابدين» ببولاق



تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز"، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين على، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.



- محاكمة «ريهام سعيد» بسبب «تصريحات السمنة»

تنظر محكمة جنح الجيزة أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وكانت أصدرت محكمة جنح قسم الجيزة، قرارا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية، وألزمت المحكمة مقدم الدعوى بالمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وإلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة لأن المحامى أشرف ناجى مقيمها لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.