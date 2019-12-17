وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الشامل

توجهت وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بعد عودتها مساء أمس من زيارة تفقدية لعدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزيرة، ستترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.



كما تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة عملية التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا للمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.