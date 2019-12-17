أبو العلا: #منتدى_شباب_العالم حقق نجاحات في نسخته الثالثة

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والذى تختتم فعالياته اليوم، لما تضمنه من مشاركات واسعة من شباب العالم، والتأكيد على دور مصر الريادى وعودتها إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم.



وأضاف فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة فى نسخته الأولى والثانية، وهو ما تأكد فى منتدى شرم الشيخ فى نسخته الحالية والمشاركة الكبيرة من كافة دول العالم، لافتا إلى أن المنتدى ناقش أبرز القضايا التي تخص الشباب، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعى الفترة المقبلة ومدى تأثير التكنولوجيا على إدارة الدول والمنظمات الدولية.



وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بالعديد من الرسائل المهمة من خلال المؤتمر والتى تتعلق بقضايا الشباب والشأن العربى والشأن الليبى، بالاضافة إلى دعم بعض الدول للإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.