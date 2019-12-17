-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

هل سيتم الإعلان عن علاج جديد للسرطان؟.. دراسة تُجيب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
بات الباحثون فى معهد "كيمر بيرجوفر للأبحاث الطبية" فى أستراليا على مقربة من تطوير علاج مناعى للسرطاان الذي ينطوي على إيقاف تشغيل خلية تنظيمية لوقف نمو الأورام وانتشارها.

وقالت "ميشيل تنج"، رئيس المعهد، إن الدراسة يمكن أن تساعد في علاج مرضى السرطان هؤلاء الذين لم تنجح علاجات مناعية أخرى حالية لهم.

وأضافت:" يظهر عملنا على الفئران لأول مرة أن العديد من الأورام تعرض الجزيء "MR1 " على سطح خلاياها، وعندما يكون موجودًا، فإن هذا الجزيء ينقلب على خلية تنظيمية مهمة تمنع الجهاز المناعي للجسم من مكافحة السرطان".

وقد توصل الباحثون إلى أن هناك نوعا من الخلايا التنظيمية الى يطلق عليها (T (MAIT)، والتى تتوقف الغشاء المخاطي تمنع الخلايا المناعية (T) أو خلايا الدم البيضاء (NK) من مهاجمة الخلايا السرطانية وقتلها عند تشغيلها.

وأوضحوا: "يخلق السرطان بفاعلية آلية الدفاع الخاصة به لتفادي النوبة المناعية والبقاء على قيد الحياة. إن عرض جزىء MR1 ينشط خلايا الخلايا التنظيمية MAIT، والتي بدورها تغلق خلايا T وNK المضادة للسرطان.. في حين أن الخلايا التنظيمية الأخرى للجهاز المناعي معروفة لإيقاف خلايا T وNK من قتل الخلايا السرطانية، هذه هي المرة الأولى التي يُظهر فيها أن خلايا MAIT التنظيمية يمكنها القيام بهذا العمل".

فقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أنه من خلال إعطاء الجسم المضاد الذي يمنع MR1 على الفئران، يتم إيقاف تنشيط خلايا MAIT ما يساعد خلايا T وNK في الاستجابة وبالتالي يؤدي إلى تأخير نمو السرطان ومن ثم منعه من الانتشار.

وتوضح هذه الأبحاث أن الأجسام المضادة التي تسد MR1 يمكن أن تكون في المستقبل علاجًا مناعيًا جديدًا فعّالًا. ربما لن ينجح في كل سرطان، لكن يبدو أنه يمكن أن يكون فعالًا في علاج السرطانات التي يمكنها عرض جزيء MR1. وهذا يعني أيضًا أن هذا العرض من MR1 يمكن استخدامها لفحص المرضى الذين سوف يستجيبون لهذا العلاج المناعي".

وتتمثل الخطوة التالية بشأن هذا العلاج المناعي المحتمل لمكافحة السرطان في فهم نوع الأورام البشرية التي تعرض MR1 في آلية الوقاية الخاصة بهم، وسوف يساعد ذلك أيضًا في تحديد الأورام التي تستجيب بشكل أفضل للعلاج المناعي المانع لـ MR-1 ".

موضوعات متعلقة

منذ 43 دقيقة

شعبة القصابين: طرح 3 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق

منذ حوالي 10 ساعة

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

الحماية المدنية تحاول إخماد حريق مصنع المرج بعد تجدد اشتعال النيران

منذ يوم

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الصور

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل بـ"درع التميز"

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

أيام زمان

فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

هل سيتم الإعلان عن علاج جديد للسرطان؟.. دراسة تُجيب

دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر مرض السكر

عقار لعلاج سرطان الدم النخاعى يخفف من أعراض الشلل الرعاش

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

الرئيس نيوز

بوتن يكشف حجم مبيعات الأسلحة الروسية في 2019

البدري: الدوري لم يفرز عناصر جديدة للمنتخب

مداخلات الرئيس السيسى فى منتدى الشباب بشرم الشيخ تتصدر صحف القاهرة

الخارجية تتساءل: من هو المجلس الرئاسى الليبى الذى أصدر بيانا يتناول مصر؟

منوعات

باحثون يطورون خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

دراسة تكشف دور زيت السمك فى تقليل الالتهابات

هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر

كشكول

أول قرار لجامعة كفر الشيخ على واقعة "دكر البط"

الإعلام وقضايا المرأة ندوة بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

بنى سويف الأزهرية تنظم حفلًا ليوم التطوع العالمى

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

يوم الإبداع الثقافى والفنى بثقافة أسيوط.. صور

ذات العناق.. ديوان جديد للشاعر مؤمن عز الدين عن المثقفون العرب

"قمر بين يدى".. ديوان جديد لسيد صدقى الحسينى عن هيئة الكتاب

"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك