دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر مرض السكر

تأتي نحو 60 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيون في وجباتهم الغذائية اليومية من الأطعمة "فائقة التجهيز" - مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة والخبز المعبأة على نطاق واسع.



وتشير دراسة نُشرت فى عدد ديسمبر من مجلة "جما للتغذية "، إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري النمط الثاني يزداد مع كل قطعة من هذه الأطعمة التي يتناولونها.. فقد لاحظ الباحثون زيادة بنسبة 5 في المائة في خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر لكل 100 جرام - أو أقل من نصف كوب - من الأغذية المصنعة فائقة الاستهلاك المستهلكة.



وقال " برنارد سرور"، أستاذ التغذية فى جامعة "باريس": "إن هذا الخطر المتزايد ينطبق حتى بين الأشخاص الذين يعانون من أنظمة غذائية صحية أو الوجبات الغذائية منخفضة السكر والملح والطاقة والدهون المشبعة".



وتابع: "كما يمكن أن يحتوي النظام الغذائي الصحي أيضًا على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة للغاية، مثل المشروبات المحلاة صناعيًا وشرائح فول الصويا النباتية وقضبان حبوب الإفطار مع الملونات والمحليات أو حساء البودرة الفورية".



وأضاف أن العلاقة بين استهلاك هذه الأطعمة ومخاطر داء السكر النمط الثاني الموجودة في الدراسة "كانت مستقلة عن مؤشر كتلة الجسم أو تغير الوزن".



ووفقا لمركز الوقاية مكافحة الأمراض يتم تشخيص أكثر من 30 مليون أمريكي بمرض السكر النمط الثاني، بسبب سوء التغذية الذي يعد أحد عوامل الخطر الهامة لهذه الحالة.. بشكل عام، تُباع الأطعمة فائقة المعالجة كمنتجات "جاهزة للاستهلاك" - في عبوات أو علب - تحتوي على الملح والسكر والزيوت والدهون والنشا المعدلة والزيوت المهدرجة وعزل البروتينات والمواد المضافة الأخرى، بما في ذلك التلوين الاصطناعي وتوابل، مصممة لتعزيز ذوقهم.