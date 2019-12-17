عقار لعلاج سرطان الدم النخاعى يخفف من أعراض الشلل الرعاش

كشفت دراسة جديدة أن الدواء المستخدم لمكافحة سرطان الدم النخاعي المزمن قد يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش.



وفي تجربة سريرية طور 2، وجد الباحثون أن عقار (Tasigna) زاد من إنتاج الدوبامين ووقف التدهور في وظيفة الحركة. كان جيد التحمل من قبل معظم المشاركين.



وقال الباحث الرئيسي الدكتور شربل موسى، أستاذ مشارك في علم الأعصاب بجامعة جورج تاون في واشنطن: "لقد وجدنا أن عقار "Tasigna" آمن بدرجة معقولة باستخدام جرعات أقل بنسبة 25 إلى 50 في المائة من جرعة السرطان".. كما "اكتشفنا أيضًا أن العقار يعمل على زيادة مستوى مادة كيميائية في الدماغ تُسمى الدوبامين تُفقد أو تقل في مرض الشلل الرعاش"، فضلا عن تقليل مستويات البروتينات السامة التي تؤدي إلى الموت البطيء للخلايا العصبية للدوبامين في المخ.



وأوضح الباحثون أنه بعد عام واحد من العلاج، كانت مجموعة الأشخاص الذين عولجوا بواسطة عقار "Tasigna" يتمتعون بحالة مستقرة ولم تنخفض على كل من المقاييس السريرية الحركية وغير الحركية.



وقال موسى إن المرضى في التجربة استمروا في تناول الأدوية المنتظمة، والتي ربما أثرت على مدى جودة عمل النيلوتينيب.. وقال: "نحتاج الآن إلى الدراسة بشكل مستقل لمدة عام على الأقل.



ومرض الشلل الرعاش هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الهز والتصلب وصعوبة المشي والتوازن والتنسيق.. يحدث عندما تموت الخلايا العصبية في منطقة المخ والتي تتحكم في الحركة. عندما يموتون، يصنع عدد أقل من الدوبامين، مما يسبب أعراض الشلل الرعاش.