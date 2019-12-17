صحف القاهرة تبرز مداخلات الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، مقتطفات من مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجلسات المتخصصة التى عقدت على هامش منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.



فذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القوانين والقيم والمبادئ المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة تخضع لاعتبارات الأمن القومي وسياسات الدول التي أنتجتها ورؤى القيادات السياسية على العليا للدول التي حصلت على هذه المعرفة والتكنولوجيا.



وأضافت أن ذلك جاء في مداخله للرئيس خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟" أمس الإثنين ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي ضرب مثالا يدعم وجهة نظره قائلا: "تكلمنا عن شبكة التواصل الاجتماعي وتأثيرها، وقلت منذ 5 سنوات في الأمم المتحدة أنه لابد من وضع ضوابط للتعامل مع المواقع التي تدعو إلى الإرهاب سواء كانت لطرح الأفكار المتطرفة..أو لتجنيد الشباب البريء وتحويله إلى قتلة ومخربين".



وأوضح أن هذا الموضوع لم يؤخذ بعين الاعتبار أبدا.. وما زالت الشبكة المتقدمة جدا هذه تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر وتحويل حياه بعض الدول إلى خراب، وتساءل قائلا "أين القيم والمبادئ والقوانين التي تحكم هذا التقدم العلمي الكبير الذي حدث؟".



وفي الشأن الاقتصادي، أكدت الصحيفة أن سعر الدولار هبط إلى أقل من 16 جنيها لأول مرة منذ مارس 2017، حيث هبط خلال اليومين الماضيين بنحو 14 قرشا دفعة واحدة ليسجل فى تعاملات أمس ببعض البنوك 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مصرفي أنه مع التطورات الإيجابية واقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية تتجه بغزارة للدخول في الأسواق العالمية، موضحا أن نصيب السوق المصرية منها أمس بلغ أكثر من 490 مليون دولار، وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن هبوط الدولار تحت مستوى 16 جنيها مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.



وأوضحت الصحيفة أن الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعرض، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالإمارات، جهود مصر في مكافحة الفساد، مؤكدا دعم الرئيس السيسي لكل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، وأعلن عن ترحيب مصر وتطلعها لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.



وقال سيف الدين إن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستديمة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإدارى من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية.



من جانبها، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة والتعليم، وأشار مدبولي إلى أن وزارة المالية تسعى لتنفيذ هذه التكليفات خلال إعدادها حاليا لموازنة العام المالي الجديد، ووجه مدبولي، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية لتبنيها خلال وضع الموازنة.



وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم ود. محمد معيط وزير المالية لمتابعة إعداد موازنة العام المالي الجديد لوزارة التربية والتعليم، على أن تسعى هذه المبادرات لتخفيض الكثافات بالفصول سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسع بالقائمة، وأضاف أن هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة العامة.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع، موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ووجه بسرعة تقديم المذكرة المشتركة من وزيرى الإنتاج الحربي والتربية والتعليم بشأن التصنيع المحلي للتابلت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.



وأوضحت الصحيفة أن المهلة الأخيرة لتلقي التظلمات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية انتهت وذلك بعد مد مهلة التظلمات على مرحلتين من أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي الذي طالب بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وحل المشاكل التي واجهت المواطنين بسبب عمليات تنقية البطاقات التموينية، والتي تسببت في الحذف العشوائي لعدد من المواطنين أو توقف بعض البطاقات المستحقه للدعم.. وتم إعادة حوالى 2 مليون و650 ألف مواطن خلال الأسابيع الماضية تم حذفهم عشوائيا.



وأكدت الصحيفة أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ناقشت مع عدد من الشباب مبادرة مودة لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج، وذلك على هامش منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.



وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينه لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادلت مع بعض من أبنائي الشباب الآراء والأفكار في حديث ودي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي "مودة" التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج فمجتمعنا بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسئولية فتنتهي بالانفصال وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعيه له.



بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس السيسي أكد أن القدرة النووية الحقيقية لأية دولة هى الاستقرار والتنمية، منوها بحرص مصر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير البنية التحتية النووية وهو ما انعكس في الزيارة الناجحة لبعثة الوكالة التي استقبلتها مصر مؤخرا لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر اتصالا بمشروع محطة الضبعة الذي يهدف لتوليد الكهرباء لسد احتياجات مصر التنموية وبما يتفق مع تعهدات مصر الدولية حيث أكدت الزيارة تنفيذ مصر لأعلى المعايير في مجال الأمن والأمان النووي.



وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي صباح أمس رفاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي قدم التهنئة لجروسي على انتخابه مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتماد تعيينه مطلع شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا دعم مصر له في مهامه والتطلع لتعميق التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح امس إطلاق منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث بمدينة العلمين الجديدة عام 2021، قائلا "نحن نبني هذه المدينة ونطالب بإدراج هذا الموضوع ضمن التوصيات الخاصة بنموذج محاكاة من أجل المتوسط وغيرها من التوصيات الخاصة بمنتدى شباب العالم".



وأشار الرئيس، خلال مداخلته فى جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" بمنتدى شباب العالم، إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي ودعم تشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مبديا شكره للشباب المشاركين على المقترحات والتوصيات التى تم اعتمادها التي تعكس الرؤية والقدرة على العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تم تبني التوصيات فيها.



وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه يحظى بأولوية لدى الدولة المصرية انطلاقا من رؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري أمس مع ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.



وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري أعرب - في بدايه اللقاء - عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكدا تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنسانى والتنموى في مصر وكذلك في المنطقة.