وفاة قائد فريق "فلامين جروفيز" الغنائى عن عمر ناهز الـ 73 عامًا

أعلن فريق "فلامين جروفيز" الأمريكى لموسيقى الروك رحيل قائد الفريق، المغنى "روى لونى" متأثرًا بفشل في وظائف الجسم في مركز كاليفورنيا باسيفيك الطبي عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.



يعود تكوين الفريق في سان فرانسيسكو إلى مطلع عام 1965، والفريق هو تجمع موسيقى لموسيقى الروك أند رول والبلوز، وقد ساعد شعور الفريق القوى باللحن على التوجه إلى موسيقى البوب في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.



في بادئ الأمر لم يحقق الفريق نجاحًا تجاريًا، لكن سرعان ما تمكن من تقديم عدد من الأعمال الغنائية التي عبرت عن جيل الشباب في تلك الفترة ليعبروا عن أحلامهم وطموحاتهم في العديد من الأغنيات.



وبدأ الفنان الراحل في تسجيل أولى أغنياته الفردية في عام 1971، من بينها أغنيته "أمر رائع"، وكان من المقرر أن يقوم بجولة في أوروبا معهم في وقت مبكر من عام 2019، لكنه عانى في الخريف الماضى من العديد من المشاكل الصحية أجبرته على إلغاء جولته الفنية.