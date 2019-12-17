باحثون يطورون خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة

تمكن فريق من الباحثين الكنديين من تطوير خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة قد تحل محل محركات الغاز التقليدية فى السيارات قريبا.



وتكنولوجيا خلايا الوقود موجودة منذ بعض الوقت.. كانت أول مركبات خلايا الوقود الحديثة حقًا فى حقبة الخمسينيات والستينيات، عندما تم استخدامها في مركبات تجريبية مثل "Electrovan 1966 "، وهي سيارة تم تجهيزها بخلية وقود احتلت مساحة كبيرة بحيث لا يمكن أن تستوعب سوى شخصين، حتى أن تكنولوجيا "ناسا" تستخدم تكنولوجيا خلايا الوقود لتزويد البعثات الفضائية بالطاقة لكنها لم تتلق بعد جاذبية واسعة النطاق.



لحسن الحظ، فإن التقدم في خلايا الوقود الخالية من الانبعاثات يمكن أن يجعل هذه التقنية الفريدة في النهاية رخيصة بدرجة تكفي لاستبدال محركات الغاز التقليدية الملوثة للهواء في المركبات.



فقد قام باحثون فى جامعة "واترلو"(UW) فى كندا، بتطوير خلية وقود جديدة يعتقدون أنها يمكن أن تستمر لمدة 10 مرات أكثر على الأقل ما تسمح به التكنولوجيا المستخدمة حاليا.. إنهم يعتقدون أنه في حال إنتاج خلايا الوقود الخاصة بهم بكميات كبيرة، فستصبح خيارا عمليا واقتصاديا لتشغيل العديد من سيارات اليوم.



وقال "شيانجوو لي"، أستاذ الهندسة الميكانيكية ومدير مختبر الوقود وخلية الطاقة الخضراء فى جامعة "ويسكونسن" فى الولايات المتحدة: "يمكن من خلال نهجنا التصميمي، أن تكون التكلفة قابلة للمقارنة أو أرخص من محركات البنزين".