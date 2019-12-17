ضبط المتهمين بسرقة سيارة تاجر بالزيتون

تمكن رجال مباحث القاهرة بقسم شرطة الزيتون، من كشف غموض واقعة سرقة سيارة بالزيتون.



تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "جمال.م"، تاجر، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "2557 نقل القاهرة" ماركة تويوتا "ربع نقل" زرقاء اللون، دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "أسامة.ح"، و"كريم. م"، 24 سنة، عاطلين.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ربع نقل"، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة المتهم الأول، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما عن مكان السيارة المستولى عليها.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.