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فن

بالصور.. افتتاح نادى سينما المرأة بحضور نجوم الفن

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، افتتحت مساء أمس الإثنين، فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم، الفنانة سميحة أيوب، والفنان كمال أبورية، والفنانة بشرى، والفنان عمرو عابد، والفنانة عفاف رشاد، وأخرون، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.

يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وأعقبه فقرة فنية استعراضية، ثم قامت الدكتورة سعاد شوقي والفنانة سميحة أيوب والفنان كمال أبوريه بتكريم كل من، الدكتورة منى الصبان، ومدير التصوير محمود عبدالسميع، والمخرج كمال منصور، والمخرج أحمد خالد توفيق، والمخرج محمد حمدي.

كما تم أيضًا تكريم الوجوه الشابة الفنان محمود فارس، والفنان محمد فاروق، والفنان شريف رواش، والفنان غفران ممدوح، والمخرجة الشابة آية العدل، والمخرجة الشابة آلاء محمود، والمخرجة الشابة آلاء محمد.

وبعد ذلك تم عرض الفيلم الروائي "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، وعقب عرض الفيلم تم تكريم صناعه الفنان عمرو عابد والفنان محمد حاتم والفنانة ابتهال الصريطي، والفنانة أميمة السباعي، والفنانة حنان سليمان، والمنتج معتز عبدالوهاب والمخرج تامر عزت.

كما أقيمت ندوة للحديث عن الفيلم مع صناعه والجمهور، أدارتها الناقدة السينمائية ماجدة خير الله،

يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة سوف تتنقل بمختلف المحافظات وذلك لتوعية الشعب المصري بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهارأهمية المرأة في المجتمع.

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