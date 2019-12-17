القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى المرج

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المرج، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بمنطقة المرج الجديدة، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم.



وتبين أنهم كل من، "محمود.م"، 30 سنة، عاطل، و"عاطف. ع"، 27 سنة، عاطل، و"مصطفى.ح"، 27 سنة، عامل، و"صابح. م"، 33 سنة، عاطل، و"ممدوح. م"، 28 سنة، عامل، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك الأول".



وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن "2 موتور مياه، وهيلتي حفر، وخرطوم لسحب المياه".



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.