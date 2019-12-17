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حوادث

سقوط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالمطرية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن كلا من "إبراهيم.م" 23 سنة، عاطل، و"عادل. ع"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامهما في 6 قضايا سرقة، ويكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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