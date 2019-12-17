ضبط عاطل يتاجر فى النقد الأجنبى بالشروق

ألقى ضباط مباحث القاهرة بقسم شرطة الشروق، القبض على عاطل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته 8775 دولارًا بالشروق.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "ممدوح. ك"، 34 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذ من مدينة الشروق بمنطقة القاهرة الجديدة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 8775 دولار أمريكي، و31 ألف جنيه مصري، و2166 يورو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.