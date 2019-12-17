ضبط شاب يتحرش بالفتيات فى السلام

ألقى ضباط قسم شرطة السلام، القبض على شاب، يقوم بالتحرش بالفتيات، في منطقة السلام بدائرة القسم.



وتلقى مأمور قسم شرطة السلام، عدة بلاغات من فتيات، مقيمات بدائرة القسم، مفادها قيام شاب بالتحرش بهن أثناء سيرهن بالقرب من محل سكنها بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة. ز"، 29 سنة، عاطل، ومسجل في قضيتين سرقة ومقيم بذات المنطقة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم وبسؤاله أقر بارتكابه وقائع التحرش، وحرر المحضر اللازم رقم "5634" وتولت النيابة التحقيقات.