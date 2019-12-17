القبض على تاجر مخدرات وبحوزته "بانجو" بالسلام

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة بقسم شرطة السلام، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من القبض على عاطل يستقل سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها وبحوزته كيلو بانجو في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات بضبط "سامح. س"، 30 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها منذ شهر، ماركة دايو لانوس أزرق، وبحوزته كيلو بانجو، 2800 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة قام بسرقتها لمساعدته في تسهيل تحركاته، وتم تحرير المحضر اللازم رقم "4667" والعرض على النيابة العامة.