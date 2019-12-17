مصرع طفل على خلفية انفجار «دانة» من مخلفات الحرب بقنا

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته على خلفية انفجار «دانة» من مخلفات الحرب بقرية السعادوة بجزيرة الدوم التابعة لمركز أبوتشت.



وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع طفل على خلفية انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت.



وكشفت تحريات اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، قيام شاب بالعثور على «دانة» من مخلفات الحرب وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية، مما أدى لانفجارها وإصابته و3 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى أبوتشت ومنها لمستشفى قنا العام وتم وضعهم بالعناية المركزة وبعدها توفى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثرا بإصابته وتم إيداعه بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.