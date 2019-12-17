تكريم الفنان عمرو عابد فى افتتاح نادى سينما المرأة

كرم المركز القومي للسينما الفنان عمرو عابد في نادي سينما المرأة الذي تم افتتاحه اليوم تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهدنة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وقامت الفنانة سميحة أيوب بتسليمه درع التكريم.



وقام الفنان عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين"، وهو مدرب جيم متزوج حديثًا، ويعيش مع أسرته في نفس المنزل، وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك.



وينتظر الفنان عمرو عابد عرض فيلمه "دماغ شيطان" في شهر يناير، كما يستعد لتحضير فيلم "أوقات فراغ 2".