اليوم..إعادة محاكمة 6 متهمين فى "حرق كنيسة كفر حكيم"

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.



والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحى عتريس، وحسام السيد زهران، وشريف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل على، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبد التواب.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.