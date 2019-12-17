الحماية المدنية تحاول إخماد حريق مصنع المرج بعد تجدد اشتعال النيران

تجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل مصنع بلاستيك بمنطقة المرج، فيما تحاول قوات الحماية السيطرة على الحريق.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك، بنطاق قسم شرطة المرج.



وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء، وتبين أن المصنع مكون من 7 طوابق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده حتى فوجئ الأهالي بتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية للسيطرة عليه.