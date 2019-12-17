ظهور قنديل البحر الأرجوانى النادر بشواطئ أستراليا.. صور

شهد شاطئ خليج "بايرون" بأستراليا ظهور قنديل البحر الأرجواني النادر، حيث غمرت أنواع قناديل البحر الأرجواني التي نادرًا ما نشاهدها على شاطئ خليج بايرون، وفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.



وعلى الفور تم نشر الصور عبر الإنترنت لإظهار المخلوق الفريد، وهو اللون الأرجواني النابض بالحياة ويتميز بذيل مموج.



وقال الباحث بلانكتون جوليان أوريبي-بالومينو، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، إنه على الرغم من الحاجة إلى إجراء فحص للتأكد من نوعه تمامًا؛ إلا أنه يعتقد أنه من قناديل التاج المعروفة باسم الاسم "ephea cephea".



وأوضح الباحثون، أنه يتم العثور على قناديل البحر من عائلة السيفيدا، عادة في المحيطات المفتوحة؛ لذلك نادرًا ما يتم ظهورها على الشاطئ.



ويمكن أن يصل قطر قنديل التاج إلى 60 سم ويوجد في المحيط المفتوح، حيث يؤكل كطعام شهي في الصين واليابان.



ويوجد هذا النوع عادة في المحيطين الهندي والمحيط الهادئ والبحر الأحمر وشرق المحيط الأطلسي والمحيط الأطلسي قبالة غرب إفريقيا.



وأكد الباحثون أن تشجيع الناس على تقديم المعلومات قد يساعد الباحثين على تتبع توزيع الأنواع وأيضًا العثور على وتيرة الملاحظة وموسمية تلك الحيوانات.