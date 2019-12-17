يوم الإبداع الثقافى والفنى بثقافة أسيوط.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.



واستقبل قصر ثقافة ديروط طلاب وطالبات مدرسة التحرير الابتدائية، وقدموا وهبتهم في التمثيل والغناء وإلقاء الشعر بقاعة الندوات كذلك غناء الأناشيد الوطنية بمسرح الطفل بالقصر.



كما نظمت ورشة رسم لاكتشاف المواهب الفنية المتميزة، كما استقبل القصر أطفال روضة زيد بن حارثة وبدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكي لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها، ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال، ومشاهدة الأفلام الكرتونية المتعة.



بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر واختتم اللقاء بعمل مسابقة ثقافية، حيث تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.



وعقد بيت ثقافة صدفا ندوة ثقافية للطفل بعنوان "عظماء من بلدنا" بمقر مدرسة صدفا الابتدائية المشتركة قدمها محمود مختار، موجه التربية الاجتماعية بإدارة صدفا التعليمية الذي تناول الحديث عن تاريخ محافظة أسيوط منذ عهد الفراعنة، كما تحدث عن تاريخ مدينة صدفا وأصل تسميتها بهذا الاسم، ثم تحدث عن نماذج مشرفة من أبناء المحافظة الذين لهم أدوار بارزة في خدمة الوطن، كما تحدث باستفاضة عن أبناء مدينة صدفا وقراها الذين صنعوا أمجادًا كل في مجاله، وعدد أبناء كل قرية على حدة بين نماذج معاصرة وأخرى صنعت أمجادًا في سابق العهود.



وفي ختام الندوة الاستماع إلى بعض طلاب المدرسة الموهوبين في الشعر والغناء والذين تم إرشادهم من قبل المحاضر والشاعر محمود شوقي إلى كيفية الحفاظ على مواهبهم وتنميتها.



وأقام قصر ثقافة أسيوط عروض أسبوع الأفلام الإفريقية التي انتجتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تتناول دول القارة الأفريقية وتشرح أهم المدن والمعالم السياحية في كل دولة، وأشهر العادات والتقاليد الفلكلورية بها والتضاريس الجغرافية.