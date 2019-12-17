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الثقافة

ذات العناق.. ديوان جديد للشاعر مؤمن عز الدين عن المثقفون العرب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار المثقفون العرب يوان "ذات العناق"، للشاعر مؤمن عز الدين، وذلك تزامنا مع معرض كتاب القاهرة الدولي في دورته الـ 51.

وقال مؤمن عز الدين عن الديوان: "إلى فترة قريبة جدا لم أكن أنتوي المشاركة في المعرض القادم، وذلك يرجع لظروف سيئة مررت بها كانت تمنعني من الكتابة.

وأضاف "عز الدين" في تصريح خاص لـ"الدستور":"في أقل من شهر، بدأت الكتابة يوميًا، وذلك في أبعاد مختلفة كالفراق والسياسة وغيره حتى وصلت للقصيدة الـ24".

وتابع: "قررت أضع القصائد دي في ديوان خاص بهم، لكي يكونوا ذكرى للتجربة التي مررت بها، 24 قصيدة كلهم كتبوا في الشهر الذي ولدت فيه، والشهر الذي بدأت فيه عامي الـ24، جميع القصائد جديدة تمامًا، لم يتم نشر أي منهم على الفيس بوك، ولا قرأت أي قصيدة منهم في أي أمسية".

وذكر الشاعر أيضًا أن ذاتُ العِنَاق، دققه لُغويًا الشاعر الكبير والمصحح والباحث اللغوي محمود سلام أبومالك، وقام بتصميم غلافه المصمم محمد دربالة.

ويعد "ذاتُ العِنَاق" هو الديوان الثاني للشاعر، بعد ديوان "بردية العراف" والذي شارك به الشاعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

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