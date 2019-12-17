"شعبة المحمول" تؤيد مبادرة خفض الأسعار

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تبدي تضامنها مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف التجار والمستوردين وكذلك المصنعين حتى يمكن تحقيق أكبر نسبة كبيرة من خفض الأسعار للمستهلك، لافتًا إلى أن تلك المبادرات عملت علي تنشيط حركة السوق وكسر الركود بنسبة تقدر بحوالي 50%.



وأضاف "طلعت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن بعض التجار خفضا الأسعار بقيمة تتراوح بين 10-20 %؛ بهدف تقديم أسعار تتناسب مع المواطنين بالتزامن مع امتحانات طلاب الجامعات والمدارس وأعياد رأس السنة والكريسماس وعيد الميلاد المجيد.



ونوه إلى أن أجهزت المحمول يتم تصنيعها على مدار العام ويتم تحديثها كل 3 أشهر تقريبًا، مما يسمح للتاجر بخفض سعره بدلًا من بقائه في المحل بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40%.