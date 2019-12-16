بعد كسر حاجز الـ16 جنيهًا.. هل يستمر الدولار فى الانخفاض؟

قال محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرمس، إن سعر صرف الدولار انخفض ولأول مرة يكسر حاجز الـ16 جنيهًا، وذلك بسبب التدفقات النقدية بين المستثمرين.



ولفت "أبوباشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الدولار سيستمر في الانخفاض إذا استمرت التدفقات النقدية من المستثمرين.



وأوضح أن الأجانب يستثمروا في الجنيه؛ نظرًا لارتفاع العائد، عن الدولار.



أسعار الدولار

وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرًا، أمس الإثنين، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.



وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم 15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعرالدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.